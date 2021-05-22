От Ryanair потребовали объяснений после посадки «заминированного» борта

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Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании Ryanair, чей «заминированный» самолёт экстренно сел в Минске. Граждане обрушились с критикой на компанию в комментариях на странице в Instagram.

Ранее самолёт приземлился в Минске, информация о минировании не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился экс-главред и основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.

В Сети возмутились произошедшим. Некоторые пользователи задались вопросом, как в компании допустили подобное. Один из комментаторов спросил, сколько денег получили пилоты за посадку «заминированного» борта. Иные уточняли, понимают ли в Ryanair, что буквально «убили» этим решением своего пассажира.

Позор вам за поддержку незаконного режима и политических репрессий в Белоруссии! — пишут в Сети.

Прежде Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, пилоты которого сообщили о вероятном минировании, распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Уточняется, что для сопровождения лайнера, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, в небо был поднят истребитель.