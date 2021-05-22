БелТА: команду принять «заминированный» самолёт в Минске отдал Лукашенко

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Два разведывательных самолёта ВМС Соединённых Штатов 23 мая совершили многочасовые полёты вблизи границ России на Чёрном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

В районе Чёрного моря был замечен самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Он поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Также авиационные ресурсы зафиксировали...