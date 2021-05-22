БелТА: команду принять «заминированный» самолёт в Минске отдал Лукашенко

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, пилоты которого сообщили о вероятном минировании, распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать, — говорится в сообщении Telegram-канала.
Самолёт успешно приземлился в Минске, информация о минировании не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился экс-главред и основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.