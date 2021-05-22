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БелТА: команду принять «заминированный» самолёт в Минске отдал Лукашенко

16:23, 23 мая 2021
Фото: Soeren Stache/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять в Минске пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, пилоты которого сообщили о вероятном минировании, распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Уточняется, что для сопровождения лайнера, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, в небо был поднят истребитель.

Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Самолёт успешно приземлился в Минске, информация о минировании не подтвердилась. 

Позднее стало известно, что на борту находился экс-главред и основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. 

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