https://static.news.ru/photo/51e6d3d2-32d5-11ea-941d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Ivanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара собирается поднять вопрос о деоккупации Крыма. Данная тема будет обсуждаться во время визита в Турцию президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 9 января, на своей официальной странице в социальной сети рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, данной информацией с ним поделился руководитель внешнеполитического ведомства Турции Мевлут Чавушоглу.

Пристайко отмечает, что разговор проходил по телефону, передаёт сообщение главы МИД Украины argumenti.ru.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что жители Украины признали Крым российской территорией. По его мнению, это следует из роста турпотока на полуостров со стороны Незалежной, писал NEWS.ru.