Анкара собирается поднять вопрос о деоккупации Крыма. Данная тема будет обсуждаться во время визита в Турцию президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 9 января, на своей официальной странице в социальной сети рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его словам, данной информацией с ним поделился руководитель внешнеполитического ведомства Турции Мевлут Чавушоглу.
Пристайко отмечает, что разговор проходил по телефону,
Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что жители Украины признали Крым российской территорией. По его мнению, это следует из роста турпотока на полуостров со стороны Незалежной, писал NEWS.ru.
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