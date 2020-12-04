В МИД Украины назвали дату вступления в НАТО

https://static.news.ru/photo/f13c5778-3652-11eb-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Украина рассчитывает в 2030 году быть членом Североатлантического альянса. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

Украина настроена оптимистично — в 2030 году видим себя полноценным членом Альянса, — сообщила представитель внешнеполитического ведомства в Facebook.

Она добавила, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО станет сильным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и активизации усилий для достижения критериев членства.

В июне 2020 года Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Украинские власти провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что для вступления в НАТО Украине нужно достигнуть ряда критериев, что займёт длительное время.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко заявил, что власти Украины могут потребовать от НАТО $200 млрд за участие в Будапештском меморандуме. Документ об отказе страны от ядерного оружия был подписан 26 лет назад. Сенченко считает, что члены НАТО оказались выгодоприобретателями, поскольку сократили траты на оборону. По словам экс-депутата, выигрыш НАТО мог составить $1 трлн, а Киев «имеет право» на 20% от этой суммы, писал NEWS.ru.