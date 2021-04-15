В МИД РФ назвали искажением истории «освобождение» Дании в 1946 году

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Заявление Дании о том, что страна получила свободу только после ухода с острова Борнхольм советских войск в 1946 году, являются искажением истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В связи с 75-летней годовщиной вывода советских войск с Борнхольма Министерство обороны Дании разместило в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что королевство обрело свободу лишь после того, как в 1946 году они покинули остров. Подобное заявление — пример просто сознательного извращения исторической правды, — цитирует ТАСС Захарову.

На брифинге в четверг она подчеркнула, что проведённая в мае 1945 года Красной армией операция была нацелена на освобождение Борнхольма от немецко-фашистских захватчиков. По её словам, на острове был размещён 12-тысячный немецкий гарнизон, который отказался капитулировать, и Копенгаген был проинформирован, что советские войска будут находиться на острове, пока не будет решён вопрос с Германией. Она подчеркнула, что это подтверждают многочисленные советские и датские источники.

Копенгаген сознательно идёт на искажение фактов. Особенно цинично эти подтасовки выглядят в год 80-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Нельзя подобным образом манипулировать историческими фактами, — добавила Захарова.

Как писал NEWS.ru, Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов к годовщине восстания узников Бухенвальда. Это произошло 11 апреля 1945 года. Документы описывают военные преступления, которые совершались нацистами на оккупированных территориях. Они опубликованы на сайте «Забвению не подлежит» в рамках проекта «Без срока давности».

На сайте указано, что исторические материалы из фондов Центрального архивного военного ведомства свидетельствуют об ужасных зверствах, издевательствах, массовом уничтожении народов фашистами. Рассортированы документы по четырём разделам: «Конвейер смерти», «Геноцид будущего», «Освенцим», «Фронтовая пресса».