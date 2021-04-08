Минобороны рассекретило документы к годовщине Бухенвальда

https://static.news.ru/photo/a897f63c-98e3-11eb-a867-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов в годовщине восстания узников Бухенвальда. Это произошло 11 апреля 1945 года.

Документы описывают военные преступления, которые совершались нацистами на оккупированных территориях. Они опубликованы на сайте «Забвению не подлежит» в рамках проекта «Без срока давности».

На сайте указано, что исторические материалы из фондов Центрального архивного военного ведомства свидетельствуют об ужасных зверствах, издевательствах, массовом уничтожении народов фашистами. Рассортированы документы по четырём разделам: «Конвейер смерти», «Геноцид будущего», «Освенцим», «Фронтовая пресса».

Работа по отбору подобных документов ведётся давно. Но в архиве нет единого фонда хранения документов с информацией о преступлениях нацистов. И опубликованные документы — далеко не все, которые есть на хранении в фондах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в дело о геноциде народов СССР решил объединить Следственный комитет России все уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.