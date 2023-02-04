В МИД Франции объяснили причину звонков Макрона Путину В МИД Франции заявили, что Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит главе российского государства Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, заявила в разговоре с RTVI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр. Она добавила, что по просьбе президента Украины Макрон также обсуждал с Путиным вопросы касательно атомной электростанции в Энергодаре в Запорожской области, благодаря чему удалось направить туда наблюдателей из МАГАТЭ.

Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога, — сказала она.

Президент Франции ранее заявил, что его коллега из России при встрече не вызывает отторжения и в этом заключается его парадокс. По словам Макрона, российский лидер пытался ему объяснить, что «Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России».

Ранее Макрон планировал поговорить с Путиным после обсуждения вопроса ядерной безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что речь идет, в частности, об обеспечении безопасности Запорожской АЭС.

В конце января Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря ни на какую критику. Одновременно с этим он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в мире, которое, по его словам, «является общей ответственностью».