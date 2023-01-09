Макрон назвал парадокс Путина Макрон: парадокс Путина в том, что при встрече он не вызывает отторжения

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Президент России Владимир Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его коллега из РФ Владимир Путин при встрече не вызывает отторжения, и в этом заключается его парадокс, передает The Telegraph. По его словам, российский лидер пытался ему объяснить, что «Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России».

Когда вы с ним [Путиным] встречаетесь, он не вызывает отторжения. Вот в чем парадокс, — сказал президент Франции.

Ранее Макрон рассказал о планах поговорить с Путиным после обсуждения вопроса ядерной безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что речь идет, в частности, об обеспечении безопасности Запорожской АЭС.

16 декабря 2022 года Макрон также сообщил о намерении позвонить российскому коллеге после доработки соглашения об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС. Он также выразил надежду на то, что Китай и Индия призовут Россию «отказаться от атак с использованием беспилотников». Президент республики добавил, что это одна из основных тем диалога с Россией.