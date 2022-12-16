Макрон заявил о планах позвонить Путину после доработки соглашения по ЗАЭС

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после доработки соглашения об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС. В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон сообщил о продолжении работы в этом плане с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет РИА Новости.

По его словам, соглашение уже почти достигнуто.

В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение, — сказал французский президент.

Также Эммануэль Макрон сообщил, что надеется на то, что Китай и Индия призовут Россию отказаться от атак с использованием беспилотников. Он добавил, что это одна из основных тем диалога с Россией.

Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сможем убедить ряд стран — Китай, Индию и другие — присоединиться к этому призыву и надавить на Россию. Я рассчитываю позвонить Путину, чтобы обсудить эту тему, — сообщил президент Франции.

При этом Макрон заявил о необходимости сохранять санкции против России, так как они эффективны. Однако, по его словам, они «не достаточны».

Они должны быть дополнены экономической, гуманитарной и военной поддержкой Украины, — заключил французский лидер.

Ранее читателей французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. Они отметили, что глава государства смел лишь на словах, а на деле унижается перед США и НАТО.