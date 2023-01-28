Макрон захотел продолжать диалог с Россией Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией, несмотря на критику

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Россией, несмотря ни на какую критику. Одновременно с этим он подчеркнул необходимость обеспечения порядка в мире, которое, по его словам, «является общей ответственностью». Выступление президента транслировалось на странице Елисейского дворца в Twitter.

Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией, — сказал глава французского государства.

В интервью телеканалу TF-1 в декабре 2022 года Макрон заявил, что будущая европейская архитектура должна предусматривать гарантии для России. По его мнению, данный вопрос станет частью дискуссии о мире, в связи с чем надо думать о том, как Франция и Евросоюз смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить Москве определенные гарантии, когда состоится возвращение за стол переговоров. Также Макрон заявил, что он не видит военного варианта решения украинского кризиса и единственный выход из сложившейся ситуации лежит через переговоры.

Заявление французского лидера вызвало негативную реакцию руководства ряда стран Европы, Балтии и представителей украинских властей.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине. Он добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Макрон подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта.