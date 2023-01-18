В МИД Финляндии сообщили о закрытии генконсульства в Мурманске

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Власти Финляндии временно закроют отделение генерального консульства в Мурманске, сообщили в министерстве иностранных дел страны. Как указали на сайте финского внешнеполитического ведомства, временная остановка работы генконсульства обусловлена значительным сокращением основных задач правительства. В сообщении министерства также говорится о том, что остальные консульства продолжат работу на территории РФ.

Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Мурманского представительства, которое действует при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, — сказано в сообщении министерства.

Ранее представитель украинского кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Киев вышел из соглашения с Москвой о торгово-экономических представительствах при посольствах стран. Торгово-экономическая миссия Украины располагалась в посольстве страны в Леонтьевском переулке Москвы.

До этого глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин предложил узаконить возможность изъятия зданий посольств недружественных государств. Он подчеркнул, что в США такая практика существует с 1982 года и России необходимо зеркально отвечать на соответствующие выпады. В пример он привел незаконный арест резиденций РФ в Нью-Йорке и Мэриленде, аресты консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и торговых представительств России.