В Лондоне предложили помечать каждый эпизод сериала «Корона» как вымысел

https://static.news.ru/photo/f95e9b70-3254-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден обратится к стриминговому сервису Netflix с просьбой помечать каждый эпизод сериала «Корона», посвящённого жизни королевской семьи, как вымышленную историю.

Это красиво сделанный художественный вымысел, так что, как и в случае с другими телевизионными постановками, Netflix должен с самого начала это пояснять. Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность, — приводит ТАСС слова министра из его интервью The Mail on Sunday.

Он отметил, что направит соответствующее послание американской компании.

Такое заявление Дауден сделал на фоне растущего беспокойства в Великобритании по поводу того, что сюжет четвёртого сезона сериала может нанести репутационный ущерб королевской семье.

Ранее актриса Эмма Корин, исполняющая роль леди Дианы в сериале, заявляла, что по сюжету сериала очевидно, что всё это — художественный вымысел.

Сериал «Корона» пользуется огромной популярностью во всём мире. В первую неделю, когда он стал доступен на Netflix, его посмотрели около 29 млн человек, что превышает число тех, кто смотрел прямую трансляцию свадьбы принца Чарльза и Дианы в 1981 году.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмки второго сезона «Ведьмака» для Netflix были отложены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.