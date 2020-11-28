В Лондоне предложили помечать каждый эпизод сериала «Корона» как вымысел

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден обратится к стриминговому сервису Netflix с просьбой помечать каждый эпизод сериала «Корона», посвящённого жизни королевской семьи, как вымышленную историю.
Это красиво сделанный художественный вымысел, так что, как и в случае с другими телевизионными постановками, Netflix должен с самого начала это пояснять. Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность, — приводит ТАСС слова министра из его интервью The Mail on Sunday.
Он отметил, что направит соответствующее послание американской компании.
Такое заявление Дауден сделал на фоне растущего беспокойства в Великобритании по поводу того, что сюжет четвёртого сезона сериала может нанести репутационный ущерб королевской семье.
Ранее актриса Эмма Корин, исполняющая роль леди Дианы в сериале, заявляла, что по сюжету сериала очевидно, что всё это — художественный вымысел.
Сериал «Корона» пользуется огромной популярностью во всём мире. В первую неделю, когда он стал доступен на Netflix, его посмотрели около 29 млн человек, что превышает число тех, кто смотрел прямую трансляцию свадьбы принца Чарльза и Дианы в 1981 году.
Ранее NEWS.ru писал, что съёмки второго сезона «Ведьмака» для Netflix были отложены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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