В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли свои же позиции под Артемовском Офицер народной милиции ЛНР Марочко заявил, что ВСУ обстреляли свои позиции под Артемовском

Фото: Министерство обороны Украины

Группа украинских артиллеристов обстреляла свои же позиции вблизи Артемовска Донецкой области, сообщает офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате огня мог погибнуть взвод личного состава.

В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск. В результате «дружеского огня» уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава, — написал Марочко.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что войска России, Луганской и Донецкой народных республик, а также ЧВК Вагнера вошли в Артемовск. По его словам, в настоящий момент идут ожесточенные бои внутри города.

Накануне же в Минобороны России сообщали, что в результате активных действий союзных сил 54-я механизированная, 56-я и 58-я мотопехотные бригады Вооруженных сил Украины, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в Артемовске, Соледаре и Авдеевке.