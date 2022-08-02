Батальон ВСУ расстреляла своя же артиллерия Минобороны РФ: 21-й батальон мотопехоты ВСУ был атакован своими же артиллеристами

Фото: МО Украины

В районе поселка Пески (ДНР) украинские артиллеристы обстреляли 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады, пока те отступали в сторону села Водяное, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, подразделение понесло значительные потери и практически полностью ликвидировано.

Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, российские войска нанесли удар по боевым позициям 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, в результате которого уничтожено более 130 человек личного состава. Оставшиеся военнослужащие подразделения спешно покинули позиции и направились в Сумскую область, где были разоружены и признаны дезертирами, добавил Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили до 250 наемников иностранного легиона и более 20 единиц военной техники в районе города Николаев. Также близ населенных пунктов Мерефа и Чугуев Харьковской области ликвидировано до 500 украинских военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники, еще более 130 националистов было уничтожено в районе Артемовска.