В ЛНР сообщили о прорыве союзных войск в Артемовск Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о прорыве союзных войск в Артемовск

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине

Войска России, Луганской и Донецкой народных республик, а также ЧВК Вагнера вошли в Артемовск, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент идут ожесточенные бои внутри города.

ЧВК Вагнера и союзные силы зашли в Артёмовск. Бои идут на улицах города, — написал он.

Накануне в Минобороны России сообщали, что в результате активных действий союзных сил 54-я механизированная, 56-я и 58-я мотопехотные бригады Вооруженных сил Украины, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в Артемовске, Соледаре и Авдеевке.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что ВСУ оборудовали огневые позиции для артиллерии и РСЗО на территории медицинского училища в Артемовске Донецкой Народной Республики и вели оттуда огонь по близлежащим населенным пунктам. Согласно его утверждениям, украинские военные размещали реактивные системы залпового огня и артиллерию на территории детской инфекционной больницы, расположенной на улице Девятой Продольной в Николаеве. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.