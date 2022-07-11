В ЛНР задержали планировавших теракт диверсантов из Белоруссии В ЛНР задержали диверсантов из Белоруссии, планировавших теракт в Лисичанске

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, которые планировали теракт в Лисичанске. Порядка семи человек уже дают показания представителям властей республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа так сказать наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания, — подчеркнул помощник главы.

Прежде глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что против России встали под ружье выходцы из Белоруссии.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко заявил: белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать. Он отметил, что настоящий белорус — это тот, «у кого здесь дом» и который будет защищать свой дом, «если понадобится, с оружием в руках».