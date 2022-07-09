В ЛНР сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта Помощник министра МВД ЛНР: Григорьевка перешла под контроль союзных сил

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Село Григорьевка под Северском Донецкой Народной Республики перешло под контроль ЛНР и российских военных, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Как передает ТАСС, там был уничтожен крупный укрепрайон ВСУ.

Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ, — сказал Киселев.

Он добавил, что военные республики и ВС РФ нанесли ракетный удар по скоплению ВСУ на окраине Северска. По словам помощника министра, в результате атаки формирования противника понесли серьезные потери.

Ранее ТАСС сообщал, что под Северском военные ЛНР уничтожили колонну с грузинскими наемниками. Источник в Народной милиции ЛНР сообщил, что союзные войска ликвидировали порядка 30 боевиков.