В ЛНР рассказали о «черных трансплантологах» в рядах ВСУ Офицер ЛНР Марочко: в Донбассе орудуют «черные трансплантологи» среди украинских военных

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Солдаты Вооружённых сил Украины

В Донбассе орудуют «черные трансплантологи», заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. Он пояснил, что в их числе — некоторые украинские военные и представители западных стран. Марочко рассказал, что органы сначала перевозят на территорию, подконтрольную киевскому режиму, а затем на Запад. Он отметил, что жертвами, как правило, становятся раненые военнослужащие и мирные жители с пророссийскими взглядами, которые «куда-то пропадают».

Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно, — сказал Марочко.

Он добавил, что действуют черные трансплантологи в рамках биолабораторий, информация о которых появилась еще пять лет назад. Сейчас они орудуют на территориях ДНР, подконтрольных ВСУ, продолжил Марочко.

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