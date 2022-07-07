В Минобороны раскрыли цель лабораторий Байдена-младшего Начальник войск РХБЗ Кириллов: компании сына Байдена создавали инфекции для ущерба экономике

Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Главное направление деятельности медицинских компаний Black & Veatch и Metabiota, спонсируемых сыном президента США Хантером Байденом — карантинные инфекции, способные причинить вред сельскому хозяйству ряда стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди особо эффективных возбудителей — сап, африканская и классическая чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, а также болезнь Ньюкасла, способные нанести ущерб как отдельным государствам, так и целым регионам.

Обратите внимание на отчет, подготовленный для американского военного ведомства компаниями Black & Veatch и Metabiota. В соответствии с документом, одновременно с проектами UP на Украине были реализованы «Ветеринарные проекты» с шифром «TAP», — сказал Кириллов.

Он уточнил, что изучение популяции переносчиков опасных инфекций вели сотрудники института новых патогенов университета Флориды в Ровненской, Волынской, Житомирской и Черниговской областях Украины, а также на приграничных с Белоруссией и Россией территориях.

Кириллов также обратил внимание на ухудшение ситуации по африканской чуме свиней в государствах восточно-европейского региона. По его словам, с 2014 года вспышки фиксируются в Латвии, Эстонии, Литве и Польше. При этом потери сельскохозяйственной отрасли этих стран уже приближаются к €2,5 млрд, добавил он.

Накануне Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов в ходе деятельности агентства по сокращению военной угрозы в 2005-2016 годах. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно таким образом Соединенным Штатам удалось изучить некие особо опасные и экономически значимые инфекции.