В ЛНР рассказали, когда освободят Лисичанск Помощник главы МВД ЛНР: Лисичанск будет освобожден до конца недели

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Войска Луганской Народной Республики и военнослужащие России зашли в Лисичанск и могут освободить город от украинских военных уже к концу недели, заявил в разговоре с ТАСС помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он подчеркнул, что Лисичанск — большой и промышленный город, поэтому еще придется «пободаться».

Наши войска окружили Лисичанск. Сказать, что плотно, — нет. Еще не в плотное кольцо, но уже зашли в жилые застройки, зашли в промзону. Город большой, промышленный, и еще нам до конца недели придется с ними пободаться, — заявил он.

Ранее источники агентства ТАСС, связанные с Народной милицией ЛНР, сообщили, что группы Вооруженных сил Украины начали ликвидировать иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе. По их словам, украинская сторона опасается, что наемники попадут в плен и «сольют» определенную информацию.

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.