В ЛНР открыли приемную Общественного штаба по вопросам референдума

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Луганске открылась первая приемная Общественного штаба по вопросам референдума, сообщается в Telegram-канале парламента ЛНР. Теперь жители региона смогут задать вопросы и внести предложения по поводу референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России.

В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума по вхождению в состав Российской Федерации. На регулярной основе в приемной будут дежурить представители общественных организаций, вошедших в состав Общественного штаба референдума, — говорится в сообщении.

В приемной будут находиться депутаты Народного совета ЛНР, активисты ОД «Мир Луганщине», представители ОД «Луганский экономический союз», представители Федерации профсоюзов ЛНР, актив движения «Женщины Донбасса», участники ОО «Республиканской организации ветеранов» и представители Общероссийского народного фронта в ЛНР.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул, что основная цель инициативы — удовлетворить желания жителей ЛНР.

Для того чтобы начать подготовку к референдуму, нужно понимать запрос от населения. Подчеркну, здесь не должно быть политических, прежде всего, амбиций, потому что проведение референдума — это, прежде всего, желание людей. И очень важно, чтобы запрос, который есть у населения, аккумулировался и работал в коммуникации уже с властью, — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении ДНР к России пройдет после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что СВО закончится к концу 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик будут сами решать, хотят ли они присоединиться к России или нет.