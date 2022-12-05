В Литве заявили об отправке на Украину 155-миллиметровых снарядов Минобороны Литвы: Вильнюс передаст Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды

Фото: nato/flickr.com

PzH 2000

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс продолжит оказывать Киеву военную помощь. В качестве очередного пакета помощи на Украину отправят артиллерийские снаряды калибра 155 мм, отметил он Twitter.

Литва отправит 155-миллиметровые боеприпасы для украинской артиллерии, — подчеркивается в его сообщении.

Анушаускас 3 декабря рассказал о передаче Украине двух самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Они были отремонтированы в Литве, обязавшейся оказывать Киеву помощь в ремонте военной техники.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европе не следует ограничиваться потолком цен на российскую нефть. По его мнению, необходимо продолжать курс на изоляцию РФ. Он призвал к дальнейшим санкциям в отношении России.