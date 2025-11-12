В Литве ответили на вопрос о скором открытии границы с Белоруссией

В Литве ответили на вопрос о скором открытии границы с Белоруссией МИД Литвы: открытие границы с Белоруссией пока невозможно

Открытие границы с Белоруссией пока невозможно, заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. По его словам, которые приводит портал LRT, Минск якобы нагнетает ситуацию до горячей фазы.

Открытие границы невозможно, — сказал Будрис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручения главе МИД Максиму Рыженкову с целью возвращения к нормальному режиму работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой. Министр, в свою очередь, заявил, что республика выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской границы.

До этого Лукашенко предупредил, что литовские грузовые автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. Он также напомнил о готовности Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала. При этом в пресс-службе МИД республики сообщили, что литовские власти вводят в заблуждение собственных перевозчиков, пытаясь возложить ответственность за ситуацию на границе на Минск.