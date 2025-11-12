Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:55

Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой

Лукашенко поручил МИД вернуть прежний режим работы КПП на границе с Литвой

Ситуация на Белорусско-Литовской границе Ситуация на Белорусско-Литовской границе Фото: Денис Викторов/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручения главе МИД Максиму Рыженкову с целью возвращения к нормальному режиму работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой, передает БелТА. Министр заявил, что республика выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской границы.

Президентом даны поручения соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ, — сообщил Рыженков.

Ранее стало известно, что власти Литвы намерены вновь обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить проезд застрявших грузовиков. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас. По его словам, первый запрос не принес результата из-за разногласий по формату переговоров.

До этого Лукашенко предупредил, что литовские грузовые автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации. Он также напомнил о готовности Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала. По словам главы, государства весь литовский транспорт на КПП надежно охраняется.

Александр Лукашенко
границы
Литва
Белоруссия
