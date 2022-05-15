В Литве осквернили памятник советским солдатам

Департамент полиции Литвы / Фото astudio / Shutterstock.com

В Литве вандалы осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в городе Бубяй, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. Местные правоохранительные органы ведут расследование.

В деревне Бубяй на памятнике, находящемся на воинском захоронении, была нарисована свастика, — говорится в сообщении.

15 мая Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм инцидент с осквернением символом украинского нацполка «Азов» памятника советским воинам в городе Пиештяни. Глава ведомства Марош Жилинка назвал произошедшее ложной солидарностью с Украиной и выразил опасение, что это может усугубить ненависть.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил три уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Литве. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.