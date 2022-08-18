В Латвии собираются снести еще несколько советских памятников В Латвии хотят снести памятный камень дипкурьеру Нетте и еще четыре советских памятника

Фото: rzhavin77.livejournal.com

В муниципалитете города Огре в Латвии решили демонтировать пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипкурьера Теодора Нетте, сообщила пресс-служба муниципалитета, передает РИА Новости. Также разуршить собираются памятник партизану Витольду Яунтирансу в Юмправской волости, памятник воинам Красной Армии, освободителям села Мазозоли, и памятник красному партизану Мартиньшу Рудзитису в Сунтажской волости. Снос последних трех памятников намечен на 19 августа.

Принято решение о демонтаже памятного камня на железнодорожной станции Икшкиле, установленного на этом месте в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте, а также памятника жертвам террора тоталитарных режимов, который находится возле старой школы в Мадлиене, — говорится в сообщении местных властей.

Теодер Нетте — дипломатический курьер Народного комиссариата иностранных дел СССР. Он погиб в 1926 году в Латвии, защищая дипломатическую почту.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Также власти Латвии собираются разорвать подписанное в 2002 году соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Рига инициирует его расторжение через три месяца в чрезвычайном порядке.

11 августа сейм Латвии принял заявление о признании действий РФ на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. В заявлении, опубликованном на сайте сейма, странам Евросоюза предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.