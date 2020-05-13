В Латвии повысились цены на электричество несмотря на закон о ЧС

Государственная энергетическая компания Латвии «Латвэнерго» повысила цены на электричество для граждан на фоне экономического кризиса и чрезвычайного положения, которое введено в стране.
Жители Латвии стали получать предупреждение об изменение тарифа и новый договор.
Как
Журналисты «Аргументов недели» обращают внимание, что сейчас у большинства населения Латвии имеются долги, а повышение тарифов на электричество никак не увязывается с прописанным в законе о ЧС.
Фиолетово «Латвэнерго» на законы государства — плати! И нет никаких послаблений. Удивительно, государственная структура, где государство принимает законы, и что? Простая фикция! — отмечают в издании.
NEWS.ru писал, что страны Балтии хотят открыть внутренние границы с 15 мая несмотря на пандемию коронавируса. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, такая договорённость была достигнута с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой кабмина Литвы Саулюсом Сквернялисом.
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