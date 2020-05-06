Страны Балтии откроют друг другу границы с 15 мая

https://static.news.ru/photo/27dd578c-8f82-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Кришьянис Кариньш Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны Балтии готовятся открыть внутренние границы. Свободное передвижение граждан станет возможным с 15 мая, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он уточнил, что такая договорённость была достигнута в ходе видеоконференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой кабмина Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Жители, которые прибудут из других стран, в дальнейшем должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, — уточнил Кариньш, его цитирует ТАСС.

В середине марта правительство Латвии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он среди прочего предусматривает приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в попытке нажиться на европейских партнёрах во время пандемии коронавируса. По её словам, Вашингтон заставляет Литву покупать американские тесты и средства защиты от инфекции.