Заявление украинских властей о том, что Россия когда-нибудь выплатит Украине репарации за Крым, является глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Его слова приводит РИА Новости.

Всё это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет, — сказал парламентарий.

Он напомнил, что референдум о присоединении Крыма к России прошёл в соответствии с международным правом, крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Фикс добавил, что в Киеве молчат о том, как разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины. Он также добавил, что украинские банки украли все сбережения крымчан в 2014 году.

Ранее вице-премьер Украины, занимающий пост министра реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников выразил мнение, что Россия обязательно выплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении полуострова. Он считает вхождение Крыма в состав России «первой спичкой», после которой отношения между Россией и Украиной ухудшились. На полуострове назвали слова политика циничными, а в Госдуме посчитали высказывания Зеленского абсолютно бесперспективными.