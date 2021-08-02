В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма — это вопрос времени, носят лишь статус обычного для политика заявления и абсолютно бесперспективны. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мы никогда не дождёмся от Зеленского, чтобы он сказал, что Крым принадлежит России. Что касается вопроса времени, то вечность — это тоже время, — отметил политик.

Также Калашников заявил, что Крым принадлежит России и всегда будет её неотъемлемой частью. При этом вхождение полуострова в состав страны может быть началом возрождения нового государства и скорее Украина станет частью России, чем Крым вернётся обратно.

Зеленский может лишь продолжать оспаривать принадлежность полуострова, так как у него больше нет никаких других вариантов, подытожил политик.

Ранее украинский президент заявил, что Крым никогда никогда не будет российской территорией. По его словам, Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Зеленский считает, что это невозможно. Глава государства пообещал, что все территории будут возвращены в состав Украины, это «вопрос времени». Также он рассказал, с чем у него ассоциируется Крым.