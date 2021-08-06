Слова Зеленского о Крыме назвали «циничными»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал циничными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия будет оплакивать свои решения по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Гемпеля, Украина должна оплакивать свою безграмотную политику, которая ведёт страну в пропасть, в то время как Россия гордится Крымом и развивает его.

Полуостров ещё никогда так бурно не преображался, — сказал он.

Гемпель добавил, что Зеленскому стоит прекратить рассказывать байки украинскому народу. Ему лучше подумать о том, как улучшить благосостояние жителей страны.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он вновь затронул тему возвращения полуострова и подчеркнул, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Политик пообещал вернуть эту территорию. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени. Зеленский добавил, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении полуострова.

Высказывание Зеленского не оставили без внимания в Госдуме. Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал слова политика абсолютно бесперспективными. Он подчеркнул, что тот никогда не скажет, что Крым принадлежит России.