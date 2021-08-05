Зеленский заявил, что Россия пожалеет о присоединении Крыма

Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении Крыма, убеждён украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

Российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма, — сказал политик.

По его мнение, вхождение Крыма в состав России стало «первой спичкой», из-за которой отношения между украинцами и россиянами ухудшились на несколько поколений вперёд. Зеленский назвал неправдой высказывания о том, что русские ненавидят украинцев и наоборот.

Ранее в Крыму заявили, что украинский президент может приехать на полуостров в качестве туриста, но только в том случае, если он откажется от «националистических замашек». Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что лидер Украины хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик. По его словам, если бы глава Украины ответственно относился к историческим трактовкам, то знал бы, что «Крым никогда не был украинским».

Зеленский же в очередной раз заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Он вновь затронул тему возвращения полуострова и подчеркнул, что Россия «никогда не будет любить Крым, так как Украина». Политик пообещал вернуть эту территорию. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени.

Высказывание Зеленского не оставили без внимания в Госдуме. Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал слова политика абсолютно бесперспективными. Он подчеркнул, что тот никогда не скажет, что Крым принадлежит России.