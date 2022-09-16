В Кривом Роге сообщили о масштабном разрушении гидротехнических сооружений Глава ОГА Кривого Рога сообщил о масштабном разрушении гидротехнических сооружений

Фото: krivoi_rog/t.me

Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко рассказал о масштабных разрушениях гидротехнических сооружений в городе в своем Telegram-канале. В настоящее время спасатели пытаются устранить последствия аварии, чтобы избежать техногенной катастрофы.

Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, — поделился он.

Накануне об обстрелах гидротехнических сооружений в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений. Градоначальник призвал жителей не покидать укрытия и не выкладывать кадры последствий в соцсети.

Ранее о ракетном ударе по гидросооружению сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар, а сегодня днем отметил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, в результате которого город был частично затоплен, пришлось подорвать дамбу в районе Черногорки. Он объяснил такое решение намерением снизить уровень воды в реке Ингулец. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.