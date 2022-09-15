Власти Украины описали последствия ракетного удара по Кривому Рогу Мэр Кривого Рога Вилкул: после ракетного удара пришлось подорвать дамбу, чтобы снизить уровень воды

Фото: Социальные сети

Карачуновское водохранилище на реке Ингулец возле Кривого Рога, Украина

Мэр Александр Вилкул сообщил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, в результате которого город был частично затоплен, пришлось подорвать дамбу в районе Черногорки. В своем Telegram-канале он объяснил такое решение намерением снизить уровень воды в реке Ингулец.

Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет «Кинжал» и ракет «Искандер». Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами, — пояснил градоначальник.

О ракетном ударе по гидросооружению 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отключении электроэнергии в северных и восточных областях страны. В результате ракетных ударов, как заявил глава Украины, были «обесточены Харьковская и Донецкая области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием». По сообщениям СМИ, вечером 11 сентября были выведены из строя крупнейшие тепловые станции Восточной и Центральной Украины.