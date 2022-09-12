Темна украинская ночь: критичны ли для Киева удары по электростанциям Внезапный вывод из строя четырёх крупнейших тепловых станций Украины не погрузил страну в энергетический хаос

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в северных и восточных областях страны. На своей странице в Telegram он уточнил, что в результате ракетных ударов «обесточены Харьковская и Донецкая области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием». Между тем эксперты сошлись во мнении, что эти обстрелы не могут обрушить энергосистему Украины, пока не выведены из строя другие энергетические объекты в западных и центральных частях страны. К тому же нынешней весной Украина присоединилась к энергосистеме Европы, отключившись в ночь на 24 февраля нынешнего года от энергосистем России и Белоруссии, поэтому Киев имеет возможность получать энергетическую помощь с Запада.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В темноте

Как сообщают СМИ, вечером 11 сентября были выведены из строя крупнейшие тепловые станции восточной и центральной Украины: Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ, Павлоградская ТЭЦ-3, Кременчугская ТЭЦ. На подстанциях в этих регионах упали частоты, сработала защита, после чего были отключены потребители. Коллапс распространился также на Киевскую и Одесскую области. Хмельницкая и Южноукраинская АЭС приступили к отключению энергоблоков, поскольку не могли передавать потребителям электроэнергию. Западные и центральные регионы стали отключать от восточных и южных, чтобы предотвратить аварию. Электропоезда на Украине остановились. В Полтаве, как передают Telegram-каналы, на улице загорелось несколько троллейбусов. В ночь на понедельник начались восстановительные работы на объектах украинской энергосистемы. В настоящее время энергию в северные и восточные области перераспределяют из западной части страны и с Днепровской ГЭС. Плюс к этому прекращена выработка на Запорожской АЭС — в ночь на 11 сентября от энергосети отключили ее последний реактор и стали готовить станцию к переводу в холодное состояние. Город Энергодар, где находится станция, остаётся под контролем ВС РФ с марта нынешнего года. По сообщениям российской стороны, Запорожскую АЭС, которую недавно посещали инспекторы МАГАТЭ, постоянно обстреливают ВСУ. Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил журналистам, что «на фоне постоянных обстрелов станции украинскими войсками рассматривался вариант полной остановки работы АЭС». По словам Рогова, Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда удастся отодвинуть линию соприкосновения от станции. На перезапуск может уйти, по данным главы администрации Энергодара Александра Волги, три-четыре дня. Пока электричество в Энергодар поступает из России.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Дефицита электроэнергии в целом нет

Как же устроена энергосеть Украины? Если посмотреть на карту энергосистемы, то видно, что большинство объектов энергетической инфраструктуры расположены в восточных и южных областях страны. Ключевые объекты электроэнергетики Украины — это атомные станции. Их в стране четыре: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. АЭС располагают 15 реакторами, из них 6 находятся в городе Энергодаре на самой крупной атомной энергостанции в Европе — Запорожской, вырабатывавшей до 20% всей электрогенерации на Украине и обеспечивающей почти весь юго-восток Украины, в том числе наиболее развитые промышленные регионы — города Днепр и Кривой Рог с их крупными энергоемкими предприятиями.

Кроме того, на востоке и юге Украины расположено 15 электростанций разной мощности — большинство из них тепловые, есть гидроэлектростанции, а есть и вовсе маломощные ветряные и солнечные.

Однако внезапный вывод из строя четырёх крупнейших тепловых станций восточной и центральной Украины создал для всей энергосистемы страны существенные трудности, но в энергетический хаос ее не погрузил. Более того, специалисты считают, что мощности других электростанций в стране позволяют уже сегодня обеспечивать жизнедеятельность критически важных объектов производства и ЖКХ и даже поддерживать военные действия ВСУ.

За несколько часов до начала специальной военной операции 24 февраля нынешнего года из Киева пришло известие о том, что Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии с тем, чтобы начать переориентацию на Европу. Как сообщила немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента), 16 марта произошло окончательное энергетическое присоединение к ЕС Украины и Молдавии, так что теперь электроэнергия «может свободно перетекать между ними». Владимир Зеленский даже назвал это «вхождением Украины в энергетический Евросоюз». Процесс синхронизации двух постсоветских стран с энергосистемами ЕС начался ещё в 2017 году, соглашение между Киевом и Брюсселем предусматривало, что окончательное его завершение произойдёт в 2023 году. Но напряжённость в отношениях между Киевом и Москвой, резкие заявления политиков, допускающих вооружённое развитие событий, значительно ускорили этот процесс.

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС Вид на Углегорскую ТЭС, поврежденную в результате обстрелов

Украина интересовала Евросоюз в первую очередь как поставщик дешёвой электроэнергии с АЭС, не более того, отметил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

Евросоюз принял решение отказаться от атомных станций в рамках «зелёной энергетики». Альтернативой они рассматривали дешёвую атомную электроэнергию с Украины. Но в обозримом будущем этим планам сбыться не суждено. На Украине нет свободной электроэнергии для экспорта. С одной стороны, у них выбывают определённые мощности в результате определенных событий, например, вокруг остановленной Запорожской АЭС. С другой, у них происходит падение спроса на электроэнергию на 30% из-за того, что не работает крупная промышленность. Поэтому в целом на Украине дефицита электроэнергии нет, — заключил депутат Госдумы.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике, процесс синхронизации энергетической системы Украины с ЕС ещё не закончен. По оценкам специалистов, Брюссель вложил в украинские сети и электростанции около 700 млн евро.

Запитать Крым

В Крым электричество по-прежнему поступает из Херсонской и Запорожской областей, несмотря на то что на полуострове есть свои тепловые, ветряные и солнечные станции — но они достаточно маломощные, их генерация, по расчётам специалистов, составляла 20–25%. До 2016 года, как утверждают эксперты, чуть ли не 80% электроэнергии приходило с Украины. Поэтому Москва ещё в 2014 году заявила о необходимости строительства энергосетей с российской территории. Вдобавок ко всему на украинской территории на линии Мелитополь — Джанкой в ноябре 2015 года произошёл подрыв ЛЭП, после чего жители полуострова почти полгода испытывали дефицит электроэнергии.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Напомним, 2 декабря 2015 года в Крым прилетел президент России Владимир Путин, чтобы дать старт запуску первой нитки энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив, энергия поступает в первую очередь с Ростовской АЭС. Уже 11 мая 2016 года энергомост заработал на полную мощность, после чего президент РФ заявил о полном прорыве энергетической блокады полуострова. Но полностью зависимость Крыма от украинской энергосистемы преодолеть всё равно не получилось.

Не так давно глава «Энергоатома» Украины Пётр Котин заявил, что российские власти поставили задачу переориентировать подачу электроэнергии с Запорожской АЭС на Крым. Этими планами он объяснил участившиеся обстрелы российскими военными линий связи с энергосистемой Украины, идущих от Энергодара.

Надо отметить, что украинская электроэнергетика была одной из мощных в СССР. Например, Днепрогэс, построенный в 1939 году, стал ярким символом советской индустриализации. Украинская электроэнергия до развала Советского Союза поступала и в другие соседние республики, например, в Белоруссию и Молдавию. Вернуть столь эффективный потенциал в общий экономический постсоветский механизм — от такой задачи Москва явно не хочет отказываться.