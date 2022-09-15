Власти Украины сообщили о ракетном ударе по Кривому Рогу Замглавы офиса Зеленского сообщил о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. По его словам, которые приводит РИА Новости, под обстрел попали гидротехнические сооружения.

С аналогичным заявлениям выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Кривой Рог является родным городом руководителя страны Владимира Зеленского.

Депутат Верховной рады Андрей Гончаренко в свою очередь сообщил, что после обстрела в реке Ингулец резко повысился уровень воды. Он также отметил, что может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь.

Позже криворожский мэр Александр Викул написал в своих социальных сетях, что ракеты ударили по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города.

В Минобороны РФ данную ситуацию не комментировали.

Ранее Кирилл Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.