Харьковская область вновь осталась без света

Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обгоревшие провода остались после пожара на подстанции. Архивное фото

Харьковская область снова осталась без света. Как сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своих соцсетях, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

Только что сообщили, что Харьков и область без света. Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты, — сообщил Тимошенко.

По словам замруководителя офиса президента Украины, в настоящее время «все силы» направлены на ликвидацию ЧП.

Перебои с поставками электроэнергии в республике начались 11 сентября. Тогда президент Украины сообщил о блэкауте в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях, а также в ДНР.

В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.

Отметим, что в настоящее время Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию. В Минобороны России отметили, что с 1 по 11 сентября ЗАЭС и Энергодар ВСУ обстреляли 26 раз. Из-за ударов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества. ЗАЭС обеспечивала электроэнергией также подконтрольную Киеву территорию.