В Харькове вновь пропали электричество, вода и интернет Мэр Харькова Терехов: в городе вновь отсутствуют электричество и вода, не работает метро

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линии электропередачи Украины

В Харькове вновь пропало электричество и прекратилось водоснабжение, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов. Кроме того, по его словам, перестал работать метрополитен и наблюдаются перебои с интернетом.

Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение, — написал градоначальник.

Он добавил, что энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением неполадок.

Накануне стало известно об отключении электроэнергии и перебоях с ее подачей в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. Одни города в этих регионах были полностью обесточены, в других наблюдались скачки напряжения.

11 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ. Он пояснил, что постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии.