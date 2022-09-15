В Кривом Роге заявили о новом ракетном ударе по городу Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о попаданиях ракет в район гидротехнических сооружений

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС

Кривой Рог, вид на железнодорожные пути и промышленные объекты города

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул своем Telegram-канале заявил о новом ракетном ударе по городу. По его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений.

Кривой Рог – ракетный удар…. Снова два прилета в район гидротехнических сооружений, — говорится в сообщении.

Ранее ракетном ударе по гидросооружению в ночь на 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.

Днем 15 сентября заявил, что по промышленному предприятию города сегодня днем был нанесен ракетный удар. По его информации, это вызвало серьезные разрушения, но обошлось без жертв.

Вилкул сегодня днем сообщил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, в результате которого город был частично затоплен, пришлось подорвать дамбу в районе Черногорки. Он объяснил такое решение намерением снизить уровень воды в реке Ингулец.