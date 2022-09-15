В Кривом Роге раскрыли подробности ракетного удара по городу Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что при ракетном ударе получило повреждения промышленное предприятие

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Кривом Роге заявили, что в четверг, 15 сентября, при обстреле города ракетный удар пришелся по промышленному предприятию, сообщает в своем Telegram-канале мэр населенного пункта Александр Вилкул. По его словам, это вызвало серьезные разрушения, но обошлось без жертв.

Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются. Предварительно - без потерь, — написал Вилкул.

Ранее о ракетном ударе по гидросооружению в ночь на 15 сентября сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.

Депутат Верховной рады Андрей Гончаренко в свою очередь сообщил, что после обстрела в реке Ингулец резко повысился уровень воды. Он также отметил, что может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь.