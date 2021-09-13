В книгах трёх кандидатов в канцлеры ФРГ нашли плагиат

Немецкий эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер проанализировал книги трёх основных кандидатов в канцлеры ФРГ и нашёл заимствования во всех работах. Он обнаружил незаконное использование чужого интеллектуального труда в работах Анналены Бербок, Армина Лашета и Олафа Шольца. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что больше всего плагиата найдено в книге кандидата в канцлеры от «Зелёных» Анналены Бербок, которая была написана в 2021 году. Вебер назвал эту книгу «бездонной бочкой». Он заявил, что перестал вести подсчёт после выявления 100 заимствованных фраз.

В изданной в 2009 году книге кандидата от консерваторов Армина Лашета обнаружено 17 мест, где заимствования не имели ссылки. В работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году, Вебер насчитал три фразы, где текст с незначительными изменениями совпадает с материалами из других источников.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не претендует на эту должность в новом правительстве.