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В книгах трёх кандидатов в канцлеры ФРГ нашли плагиат

11:54, 14 сентября 2021
В книгах трёх кандидатов в канцлеры ФРГ нашли плагиат Кандидат в канцлеры от «Зелёных» Анналена Бербок Фото: abaerbock/facebook.com
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Немецкий эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер проанализировал книги трёх основных кандидатов в канцлеры ФРГ и нашёл заимствования во всех работах. Он обнаружил незаконное использование чужого интеллектуального труда в работах Анналены Бербок, Армина Лашета и Олафа Шольца. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что больше всего плагиата найдено в книге кандидата в канцлеры от «Зелёных» Анналены Бербок, которая была написана в 2021 году. Вебер назвал эту книгу «бездонной бочкой». Он заявил, что перестал вести подсчёт после выявления 100 заимствованных фраз.

В изданной в 2009 году книге кандидата от консерваторов Армина Лашета обнаружено 17 мест, где заимствования не имели ссылки. В работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, опубликованной в 2017 году, Вебер насчитал три фразы, где текст с незначительными изменениями совпадает с материалами из других источников.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не претендует на эту должность в новом правительстве.

Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. Издание Politico проанализировало соцопросы, которые проводились среди избирателей. Как оказалось, три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.

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