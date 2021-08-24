В Германии предрекли трёхпартийную коалицию после ухода Меркель

По итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. О своих предположениях заявили в издании Politico.

Издание проанализировало соцопросы, которые проводились среди избирателей. Как оказалось, три партии Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зеленые» пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.

По мнению журналистов, в случае необходимости лидерам партии придётся задуматься о создании трёхпартийной коалиции, так как такой расклад вполне возможен. Несмотря на разногласия в идеологических взглядах со своими соперниками, в теории возможны любые союзы.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Ангела Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. В рамках своего «прощального гастроля» Меркель встретилась с президентами Путиным и Зеленским.

Ранее Меркель назвала своего преемника на посту главы бундестага. Она высоко оценила личные качества Армина Лашета, среди которых «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними». По её словам, эти качества определяют его деятельность в правительстве, в Европарламенте, на посту первого министра интеграции Германии, премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, главы Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры.