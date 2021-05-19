В Киеве приняли программу «ласковой украинизации»

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Правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка до 2030 года. Она получила название «ласковой украинизации». Об этом сообщает ТАСС.

Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил , что концепция направлена на изменение отношения иностранцев к украинскому языку. По его словам, она подразумевает предоставление возможностей для «полноценного добровольного перехода». В Киеве хотят использовать «ласковую украинизацию» для получения долговременного эффекта, чтобы у жителей страны появилось желание смотреть, читать, разговаривать и петь на украинском языке.

Власти Украины выступают за применение государственного языка во всех сферах общественной жизни. Планируется открыть курсы по его изучению, улучшить качество преподавания украинского в учебных заведениях, а также добиться популяризации языка за рубежом. Чиновники хотят стимулировать использование языка в сфере искусства: при дубляже фильмов и выпуске книг на украинском.

16 января 2021 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. Если сотрудники ресторанов, супермаркетов, спортклубов, парикмахерских и других заведений будут говорить на русском языке, их ждёт денежный штраф.