«Враг народа»: в Киеве пришли в ярость из-за нового решения Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского врагом народа из-за законопроекта о дезинформации

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал действующего главу государства Владимира Зеленского и его сторонников врагами народа из-за предложенного кабмином законопроекта об уголовной ответственности за дезинформацию. В эфире своего канала на YouTube он обвинил власти Украины в обкрадывании народа и в том, что они ведут страну к полному краху.

Какие вы слуги народа? Вы враги народа! Зеленский, надо так переименовать свою партию, при власти находятся не слуги народа, а враги украинского народа, — обратился Соскин к президенту.

Он добавил, что власти во главе с Зеленским продолжают принимать все больше фашистских законов, чтобы превратить Украину в диктатуру, при которой «говорить и дышать нельзя».

Ранее Соскин заявил, что Зеленскому следует уйти в отставку, пока в стране не начались протесты. По его словам, украинский лидер находится «на волоске», поскольку не может выполнять свои задачи, что указывает на возможность смены власти. До этого Соскин упрекал президента в игнорировании интересов простых украинцев и высказывался за проведение на Украине досрочных президентских выборов.