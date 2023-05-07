В Киеве заявили, что Зеленский «висит на волоске» Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку до тех пор, пока в стране начались протесты, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, политик находится «на волоске», поскольку не может выполнять стоящие перед страной задачи, что указывает на возможность смены власти.

Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен, — сказал Соскин.

По его словам, украинский политик «не дотягивает» до быстроты развития конфликта. Кроме того, Соскин указал, что Украина оказалась в тяжелом положении, в котором существование страны зависит от финансовой поддержки из вне.

Ранее экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк заявила, что правительству США следует прекратить выделять деньги Киеву, чтобы завершить конфликт на Украине. По ее слова, президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского следует посадить за стол переговоров и принудить к миру.