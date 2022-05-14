В Киеве демонтируют более 40 связанных с Россией памятников Кличко: власти Киева демонтируют более 40 связанных с Россией памятников

Фото Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Киева утвердили список из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые демонтируют и передадут в музей тоталитаризма, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, городской совет также принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов, расположенной в Крещатом парке на правом берегу Днепра. Теперь она будет называться аркой Свободы украинского народа.

Депутаты утвердили перечень из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, — сказал Кличко.

Также он затронул вопрос переименования улиц, названных в честь известных российских деятелей. Мэр указал, что власти не будут принимать поспешных решений, поэтому к обсуждению этого вопроса привлекают специалистов из институтов Академии наук Украины, а также Института национальной памяти.

На сегодняшний день есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет, — указал градоначальник.

В апреле депутаты Верховной рады Украины предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали монументы поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, военачальникам Николаю Ватутину, Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, лётчику Валерию Чкалову, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.