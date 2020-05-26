В итальянской провинции туристам предложили бесплатный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/e87acd14-9f5c-11ea-a394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти итальянской провинции Больцано на севере Италии намерены предложить всем въезжающим на её территорию туристам пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Об этом заявил глава региона Арно Компатчер в эфире Rai Radio1. По его словам, тестирование будет представлять из себя серологическое исследование или тест по методике полимеразной цепной реакции.

Кроме того, мы организуем для отелей зону, свободную от COVID. Туда вы можете попасть, только если вы прошли тестирование. Это не будет обязательным, но мы это предлагаем, — сказал он.

На сегодняшний день в Больцано очень низкие показатели заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки в провинции выявлено четыре случая заражения COVID-19 и зафиксирован один летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Рима Вирджиния Раджи ввела штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки в общественных местах.