В итальянской провинции туристам предложили бесплатный тест на COVID-19

Власти итальянской провинции Больцано на севере Италии намерены предложить всем въезжающим на её территорию туристам пройти бесплатное тестирование на коронавирус.
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Кроме того, мы организуем для отелей зону, свободную от COVID. Туда вы можете попасть, только если вы прошли тестирование. Это не будет обязательным, но мы это предлагаем, — сказал он.
На сегодняшний день в Больцано очень низкие показатели заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки в провинции выявлено четыре случая заражения COVID-19 и зафиксирован один летальный исход.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Рима Вирджиния Раджи ввела штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки в общественных местах.
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