В Италии впервые с начала эпидемии снизилось число госпитализированных

https://static.news.ru/photo/606471c8-7761-11ea-87ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Итальянские власти заявили о снижении числа госпитализированных в стране. Это произошло впервые с начала эпидемии коронавируса.

Два положительных показателя: снижаются госпитализированные в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии, — заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррели.

По его словам, второй день подряд уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. За прошедшие сутки из реанимации были переведены 17 больных. Число обычных пациентов впервые снизилось на 61 и достигло 28 949 человек.

Всего за прошедшие сутки от коронавируса в Италии умерли 525 человек. В субботу скончался 681 человек, в пятницу, 3 апреля, 776 пациентов. Общее число погибших в Италии составило 15 887.

Число выздоровевших достигло 21 815, за день оно выросло на 819 человек, — подчеркнул Борелли.

Общее число случаев заражения в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших достигло 128,9 тысячи.

Как писал NEWS.ru, в итальянском Минздраве считают, что коронавирусной инфекцией в стране могут быть заражены примерно 20% жителей. Специалисты полагают, что в стране нужно провести массовое серологическое тестирование. Оно позволит изучить антитела по сыворотке заражённых.