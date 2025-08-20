В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины

В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины МО Италии: гарантии безопасности для Киева могут не включать ввод войск

Гарантии безопасности для Киева могут не включать ввод иностранных войск, заявил газете Repubblica министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, НАТО может обеспечить защиту Украины без ее вступления в Альянс. Он считает, что отказ от отправки западных военных в зону конфликта поможет избежать обвинений в провокациях.

Я уже несколько месяцев говорю: давайте посмотрим на условия перемирия. Одним из них <…> может стать отказ от присутствия на Украине войск других стран, — сказал Крозетто.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что размещение иностранных военных на Украине приведет только к новому витку напряженности. Он обратил внимание на то, что спецоперация была ответом на попытку подвинуть ближе к РФ инфраструктуру НАТО.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что около 10 стран рассматривают возможность направления своих войск на Украину в качестве потенциальных гарантий безопасности. Первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение украинских военных. По данным агентства, европейские чиновники обсудили планы отправки британских и французских войск на Украину.