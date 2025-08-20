Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:24

В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины

МО Италии: гарантии безопасности для Киева могут не включать ввод войск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гарантии безопасности для Киева могут не включать ввод иностранных войск, заявил газете Repubblica министр обороны Италии Гуидо Крозетто. По его словам, НАТО может обеспечить защиту Украины без ее вступления в Альянс. Он считает, что отказ от отправки западных военных в зону конфликта поможет избежать обвинений в провокациях.

Я уже несколько месяцев говорю: давайте посмотрим на условия перемирия. Одним из них <…> может стать отказ от присутствия на Украине войск других стран, — сказал Крозетто.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что размещение иностранных военных на Украине приведет только к новому витку напряженности. Он обратил внимание на то, что спецоперация была ответом на попытку подвинуть ближе к РФ инфраструктуру НАТО.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что около 10 стран рассматривают возможность направления своих войск на Украину в качестве потенциальных гарантий безопасности. Первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение украинских военных. По данным агентства, европейские чиновники обсудили планы отправки британских и французских войск на Украину.

Италия
министры
Украина
военные
