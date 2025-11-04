В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды В Италии расследуют публикацию фейковых обнаженных фото Мелони и других звезд

В Италии разразился скандал из-за сайта, который публиковал обнаженные изображения известных женщин, созданные искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. Среди них оказалась и премьер-министр Джорджия Мелони.

Портал стал частью волны сексистских онлайн-платформ в Италии — при этом прокуратура уже блокировала похожий сайт. Расследование началось после жалобы журналистки Франчески Барры — она тоже оказалась в списке пострадавших. Теперь десятки журналистов, актрис и политиков готовят коллективный иск против подобных сообществ. Как отмечают юристы, многие пострадавшие все равно боятся выступить из-за страха осуждения и потери репутации.

Барра призвала власти разработать более подробный план действий и напомнила о трагедиях, вызванных подобными преступлениями. Нарушителям грозит тюремное заключение за распространение вредоносного контента.

Ранее юрист Анна Пойлова предупредила, что публикация интимных фотографий без согласия человека является уголовным преступлением, за которое грозит до трех лет лишения свободы. Эксперт подчеркнула рост популярности секстинга и посоветовала в случае утечки личных данных сразу же сделать нотариально заверенные скриншоты и сообщить о случившемся в полицию.